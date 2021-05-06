Реклама на сайте
Прислать новость
Пропавшего в Петрозаводске 30-летнего мужчину ищут среди асоциальных элементов 2
Сегодня 15:31
Профессиональный цветовод предупредила об опасности рассады на подоконнике 1
06.05.2021 21:40
От коронавируса в Карелии умерли 486 человек, три смерти зарегистрировано в минувшие сутки 1
Сегодня 09:22
Тягач потерял прицеп на дороге в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 13:56
Правительство вернулось к вопросу о снижении не штрафуемого превышения скорости 4
06.05.2021 20:40
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 2
Сегодня 08:54

Вопросы постковидной реабилитации пациентов обсудили в Питкярантской ЦРБ

Новости. Общество
17:49, 07 Мая 2021
фото: Законодательное собрание Карелии
Загрузка...

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки в Питкярантский район посетил центральную районную больницу.

В частности, в ходе визита парламентарий осмотрел отделения больницы, отметил работу по привлечению кадров, оснащению учреждения медоборудованием и др. Элиссан Шандалович также обсудил с главным врачом Сергеем Анисимовым ситуацию с коронавирусной инфекцией в районе. Руководитель ЦРБ сказал, что больных становится меньше. В ковид-центре развернуто 20 коек, из них на сегодняшний день занято 11.

Элиссан Шандалович сообщил, что в Карелии ведется работа по созданию комплексной программы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Ее реализация поможет сохранить здоровье людей после болезни. Руководитель больницы и заведующая терапевтическим отделением Валентина Окулова отметили, что такая программа необходима. У части пациентов, перенесших короновирусную инфекцию, обостряются хронические заболевания, возникает нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность и др.

«Очень нужна психотерапия людям, так как у пациентов случаются панические атаки», - уточнила Валентина Окулова.

Напомним, с иницитивой разработки комплексной программы постковидной реабилитации выступил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Обсуждение вопросов формирования программы продолжится в больницах, поликлиниках Карелии и на межрегиональном уровне.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.05.2021, 11:22
В Карелии выживший в аварии пассажир через несколько минут был насмерть сбит другим автомобилем
01.05.2021, 16:52
Циклон «Даниель» принесет в Карелию снегопад и метель
30.04.2021, 12:12
Конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост сити-менеджера Петрозаводска
03.05.2021, 19:40
Нецензурные угрозы губернатора Коми в адрес депутата попали в соцсети и вызвали скандал
05.05.2021, 13:20
Парфенчиков присвоил звания отличившимся медикам Карелии
04.05.2021, 16:41
Пропавший житель Карелии с татуировкой в виде дерева на руке найден мертвым

Аналитика

04.05.2021 16:48
Обществоведение
Завидная фигура без пота и боли: топовые средства от «апельсиновой корки»! 1
В погоне за красивой фигурой можно терять время, нервы и деньги, но в итоге получить выстраданные «минус 3 килограмма» и растянутую кожу.
Про войну – не вполголоса 2
04.05.2021 09:32
Школа на «пятерку» 1
30.04.2021 14:22
«В выборах участвовать не планировала» 22
30.04.2021 09:12
«Совершено циничное и дерзкое преступление» 8
29.04.2021 14:32
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 08:54
Личное мнение
«Усиленно стали называть только две известные фамилии» 2
Депутат Петросовета от КПРФ Галина Васильева поделилась впечатлениями от работы в конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Петрозаводска.
К врачу как на праздник: невыдуманная история о том, как дети полюбили ходить в поликлинику
29.04.2021 13:32
История покупки квартиры в ипотеку с господдержкой
29.04.2021 13:30
архив чтиво

Медиа

День пожарной охраны в Петрозаводске 2021
30.04.2021 16:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»