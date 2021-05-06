Вопросы постковидной реабилитации пациентов обсудили в Питкярантской ЦРБ

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в рамках рабочей поездки в Питкярантский район посетил центральную районную больницу.

В частности, в ходе визита парламентарий осмотрел отделения больницы, отметил работу по привлечению кадров, оснащению учреждения медоборудованием и др. Элиссан Шандалович также обсудил с главным врачом Сергеем Анисимовым ситуацию с коронавирусной инфекцией в районе. Руководитель ЦРБ сказал, что больных становится меньше. В ковид-центре развернуто 20 коек, из них на сегодняшний день занято 11.

Элиссан Шандалович сообщил, что в Карелии ведется работа по созданию комплексной программы реабилитации пациентов, переболевших COVID-19. Ее реализация поможет сохранить здоровье людей после болезни. Руководитель больницы и заведующая терапевтическим отделением Валентина Окулова отметили, что такая программа необходима. У части пациентов, перенесших короновирусную инфекцию, обостряются хронические заболевания, возникает нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность и др.

«Очень нужна психотерапия людям, так как у пациентов случаются панические атаки», - уточнила Валентина Окулова.

Напомним, с иницитивой разработки комплексной программы постковидной реабилитации выступил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович. Обсуждение вопросов формирования программы продолжится в больницах, поликлиниках Карелии и на межрегиональном уровне.