Вор из Брянска задержан после 3 лет пряток в Карелии

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Житель Брянска три года скрывался в Карелии после обвинений в краже денег с расчетного счета.
Как сообщает Брянск Today, сотрудники полиции раскрыли кражу, совершённую в Брянске ещё в 2016 году. С расчётного счёта 22-летнего жителя областного центра при неизвестных обстоятельствах пропали 13 тысяч рублей.
Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 26-летний житель Новозыбковского района. Мужчина всё это время скрывался в Карелии, но почти через три года вернулся в Брянск, где его и задержали.
Со слов подозреваемого, он попросил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить. Воспользовавшись моментом, злоумышленник перевёл деньги на счёт знакомого, которого также обманул, пояснив, что средства для него перевели родственники.
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