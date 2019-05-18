Вор из Брянска задержан после 3 лет пряток в Карелии

Житель Брянска три года скрывался в Карелии после обвинений в краже денег с расчетного счета.

Как сообщает Брянск Today, сотрудники полиции раскрыли кражу, совершённую в Брянске ещё в 2016 году. С расчётного счёта 22-летнего жителя областного центра при неизвестных обстоятельствах пропали 13 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен 26-летний житель Новозыбковского района. Мужчина всё это время скрывался в Карелии, но почти через три года вернулся в Брянск, где его и задержали.

Со слов подозреваемого, он попросил у потерпевшего телефон, чтобы позвонить. Воспользовавшись моментом, злоумышленник перевёл деньги на счёт знакомого, которого также обманул, пояснив, что средства для него перевели родственники.