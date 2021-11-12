Вор-неудачник в Карелии разбил элитный алкоголь и был вежливо остановлен охранником

Собственная неуклюжесть стала причиной фиаско незадачливого воришки в Сегеже, сообщили в Росгвардии Карелии.

Вечером 2 декабря сотрудники Росгвардии выехали по сигналу тревожной кнопки в один из сетевых магазинов города.

Выяснилось, что 30-летний мужчина спланировал кражу двух бутылок виски — одну он засунул за пазуху, а вторую не удержал в руках — она упала и разбилась.

Сделав вид, что он тут не причем, сегежанин прошел мимо кассы и вышел на улицу, но его догнал охранник и вежливо попросил вернуться в торговый зал, после чего нажал тревожную кнопку.