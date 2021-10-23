Вор принял профессиональное оборудование за мобильник и попался полиции в Петрозаводске

В Петрозаводске полицейские раскрыли кражу, совершенную в одном из сетевых магазинов.

По сообщению МВД, сотрудники магазина обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже устройства для считывания штрихкодов и учёта товаров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к хищению причастен 48-летний горожанин. Он признался в содеянном и рассказал, что принял устройство за мобильный телефон.

Вскоре он понял, что ошибся, но, тем не менее, сумел продать гаджет.