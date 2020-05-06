Вор в Карелии часть добычи продал за бесценок, а остальное потерял

В Медвежьегорском районе местного жителя обокрал знакомый, забрав бензопилу и рыболовные снасти, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Медвежьегорскому району поступил звонок от местного жителя. Мужчина рассказал, что утром вернулся домой и обнаружил, что входная дверь его квартиры повреждена, а из квартиры пропали вещи. Ущерб заявитель оценил в 2,5 тысячи рублей.

Оперативники установили, что к происшествию причастен 38-летний местный житель, знакомый заявителя. Подозреваемый признал вину.

По его словам, он был в этой квартире и знал, что там есть ценное имущество. Вооружившись металлическим прутом, мужчина сорвал угловой пробой с наличника, проник внутрь и похитил бензопилу, рыболовную удочку и спиннинг с катушкой.

Бензопилу он сбыл за тысячу рублей соседу и даже пообещал тому позднее принести технический паспорт, а рыболовные снасти потерял по дороге. Но полицейские обнаружили и их.

Возбуждено уголовное дело.