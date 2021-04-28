Вор в Карелии забрал из чужого дома велосипед, чтобы не уходить с пустыми руками

В Беломорске взяли под стражу мужчину, который в сильном опьянении совершил кражу велосипеда, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района обратилась 65-летняя жительница одного из посёлков. Она рассказала, что неизвестные проникли в её дом и похитили велосипед. Сумма ущерба, по подсчётам заявительницы, составила 5 тысяч рублей. Женщина назвала стражам порядка круг лиц, которые могли быть причастны к совершению имущественного преступления. Однако её версии не нашли подтверждения.

Личность подозреваемого сотрудники уголовного розыска установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 38-летний ранее судимый местный житель. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что пошёл на преступление, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. В доме заявительницы он хотел найти что-нибудь ценное и сбыть. По стечению обстоятельств хозяйка жилища не закрыла входную дверь, поэтому пробраться внутрь ему не составило труда. Проведя обыск, сельчанин ничего подходящего так и не обнаружил. И, чтобы не уходить с пустыми руками, решил взять велосипед. Двухколёсное транспортное средство он оставил в личное пользование и впоследствии выдал его полицейским.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время фигурант заключён под стражу.