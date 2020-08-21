Вор в поселке Карелии поел и приоделся за чужой счет

В Пряжинском районе мужчина украл из частного дома продукты и одежду, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Пряжинского района обратился 69-летний местный житель и рассказал, что неизвестные сняли окно в его частом доме, проникли туда и похитили продукты, а также два новых рабочих костюма.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 51-летнего подозреваемого. Тот сознался в хищении и рассказал, что продукты он съел, а одежду планировал использовать для собственных нужд.

Часть похищенного изъята полицейскими.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.