Вор в поселке Карелии поел и приоделся за чужой счет

В Пряжинском районе мужчина украл из частного дома продукты и одежду, сообщили в МВД Карелии.
В дежурную часть полиции Пряжинского района обратился 69-летний местный житель и рассказал, что неизвестные сняли окно в его частом доме, проникли туда и похитили продукты, а также два новых рабочих костюма.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 51-летнего подозреваемого. Тот сознался в хищении и рассказал, что продукты он съел, а одежду планировал использовать для собственных нужд.
Часть похищенного изъята полицейскими.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
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