Вора-домушника в одном из поселков в Карелии поймали благодаря соседу

В Муезерском районе сотрудники уголовного розыска задержали в одном из поселков подозреваемого в краже, который, разбив стекло в жилом доме, вынес оттуда ценные вещи.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть ОМВД России по Муезерскому району поступил звонок от жителя поселка. Он заметил, что в дневное время кто-то выносит вещи из дома соседа.

Прибыв на место, полицейские выяснили, что стекло в доме разбито, а вещи хозяев пропали. Вор успел скрыться, но вскоре его местонахождение было установлено.

Подозреваемый дал явку с повинной и признался, что искал средства на покупку алкоголя. В чужой дом он проник в поисках ценных вещей. В числе похищенного оказались спиннинги, обогреватель, DVD-плеер и иная техника, а также дубленка и другие предметы одежды.

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба, после чего будет принято процессуальное решение.