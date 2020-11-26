Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
На помощь медикам Карелии приедут врачи из других регионов 17
26.11.2020 13:26
"Вежливо объяснять": Парфенчиков обратился к продавцам в магазинах по поводу запрета для стариков 12
26.11.2020 13:26
Следствие по делу обвиняемого в получении взяток экс-министра транспорта Карелии Кайдалова завершено 6
26.11.2020 10:48
Автомобиль снес дорожный знак и чуть не сбил пешехода после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 4
26.11.2020 09:53
Госдума отказалась сделать 31 декабря выходным днем
26.11.2020 19:40
"Глава Карелии забыл дорогу в парламент" 19
26.11.2020 10:19

Вора-домушника в одном из поселков в Карелии поймали благодаря соседу

Новости. Криминал
07:15, 27 Ноября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

В Муезерском районе сотрудники уголовного розыска задержали в одном из поселков подозреваемого в краже, который, разбив стекло в жилом доме, вынес оттуда ценные вещи.

Как сообщили в МВД Карелии, в дежурную часть ОМВД России по Муезерскому району поступил звонок от жителя поселка. Он заметил, что в дневное время кто-то выносит вещи из дома соседа. 

Прибыв на место, полицейские выяснили, что стекло в доме разбито, а вещи хозяев пропали. Вор успел скрыться, но вскоре его местонахождение было установлено.

Подозреваемый дал явку с повинной и признался, что искал средства на покупку алкоголя. В чужой дом он проник в поисках ценных вещей. В числе похищенного оказались спиннинги, обогреватель, DVD-плеер и иная техника, а также дубленка и другие предметы одежды. 

В настоящее время устанавливается общая сумма ущерба, после чего будет принято процессуальное решение.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
23.11.2020, 12:12
"Идет война"
23.11.2020, 13:10
Министр здравоохранения Карелии рассказал, почему так долго делают тест на коронавирус
25.11.2020, 15:40
Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Аналитика

25.11.2020 15:15
Политкухня
В чем подозревают Белугу 10
Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
25.11.2020 15:00
Коммерсантов из "Невского пассажа" попросили на выход 3
25.11.2020 14:49
Инвестиции в будущее: как государственная микрофинансовая компания помогает бизнесу в Карелии
25.11.2020 12:20
Конституцию Карелии перекроят по федеральным лекалам 13
23.11.2020 15:00
Вся аналитика

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»