Воришку из Нижнего Новгорода задержала Росгвардия в Петрозаводске

Юноша попытался украсть колонку и массажер.

В минувшие дни сработала тревожная кнопка в гипермаркете Петрозаводска. Сотрудники Росгвардии, находившиеся на маршруте патрулирования, направились на место происшествия и установили, что неизвестный юноша, находясь в торговом зале, взял с прилавка беспроводную колонку и перкуссионный массажер. Украденные товары он спрятал под одежду и попытался пронести без оплаты через кассовую зону.

Общая сумма украденного составила более 5000 рублей.

Росгвардейцы установили, что нарушителем является 18-летний житель Великого Новгорода. Юноша был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.