Воры разобрали стенку гаража в Карелии, чтобы поживиться чужим добром

Питкярантские полицейские установили подозреваемых в систематических кражах, сообщает МВД Карелии.

В отделение полиции Питкярантского района обратился 45-летний петрозаводчанин. Из пристройки к его дачному дому были похищены запчасти от автомобиля и мотоцикла.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых, ранее судимых 21-летнего и 36-летнего местных жителей. По версии правоохранителей, мужчины разобрали стену гаражного бокса, проникли внутрь, после чего похитили запчасти. Они возвращались в хозпостройку несколько раз и вывозили похищенное на тачке, а затем сдавали в пункт приёма металла. Вырученные деньги подозреваемые потратили на спиртные напитки.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".