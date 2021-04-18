В поселке Карелии воры затопили квартиру при попытке украсть батарею

Двое жителей поселка Надвоицы попытались украсть в чужой квартире батарею центрального отопления и устроили потоп, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в квартиру одного из жилых домов в посёлке Надвоицы, когда хозяина — 21-летнего местного жителя — не было дома.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Оказалось, что с двумя злоумышленниками на лестничной клетке столкнулась соседка потерпевшего. Женщина запомнила их приметы. Благодаря этим данным сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — местных жителей 32 и 42 лет.

По версии следствия, они проникли в квартиру, чтобы похитить чужое имущество. Их внимание привлекла новая радиаторная батарея. Однако, когда мужчины сняли прибор с креплений, из труб хлынула вода, которая затопила комнату. Испугавшись, что соседи снизу их увидят, напарники скрылись, не осуществив задуманное до конца.

Уголовное дело возбуждено о покушении на кражу. Подозреваемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном.