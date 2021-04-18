Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бродячие собаки загрызли 4-летнего мальчика, игравшего во дворе 6
18.04.2021 19:46
Банковским пластиковым картам осталось недолго жить - прогноз 4
Сегодня 09:01
Доход депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко увеличился почти на миллион рублей 28
Сегодня 08:05
Жители Карелии сняли ролик про ужасы жизни в Питкяранте (ВИДЕО) 10
Сегодня 11:01
Предпринимателя, занимавшегося благоустройством парка «Ямка» в Петрозаводске, будут судить за мошенничество 7
Сегодня 14:10
За время своего правления Ирина Мирошник уволила руководителей в 150 учреждениях Петрозаводска 9
Сегодня 11:52
Верховный суд Карелии оставил за решеткой хозяина торгового центра "Ягуар" 4
Сегодня 07:15

В поселке Карелии воры затопили квартиру при попытке украсть батарею

Новости. Криминал
12:46, 19 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

Двое жителей поселка Надвоицы попытались украсть в чужой квартире батарею центрального отопления и устроили потоп, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило сообщение о том, что неизвестные проникли в квартиру одного из жилых домов в посёлке Надвоицы, когда хозяина — 21-летнего местного жителя — не было дома.

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. Оказалось, что с двумя злоумышленниками на лестничной клетке столкнулась соседка потерпевшего. Женщина запомнила их приметы. Благодаря этим данным сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — местных жителей 32 и 42 лет.

По версии следствия, они проникли в квартиру, чтобы похитить чужое имущество. Их внимание привлекла новая радиаторная батарея. Однако, когда мужчины сняли прибор с креплений, из труб хлынула вода, которая затопила комнату. Испугавшись, что соседи снизу их увидят, напарники скрылись, не осуществив задуманное до конца.

Уголовное дело возбуждено о покушении на кражу. Подозреваемые дали признательные показания и раскаялись в содеянном.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
udo
2021-04-19 13:09:01
Раскаялись - это слово повсюду неправильно употребляется. Их прижали и делов то.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2021, 15:52
Путин уволил начальника Управления МЧС Карелии Алексея Елисеева
14.04.2021, 18:33
В Петрозаводске изнасиловали женщину в подъезде
16.04.2021, 15:58
На главной площади Петрозаводска хотят построить гостиницу
17.04.2021, 15:25
Электрическую котельную для поселка в Карелии собираются построить за 1 млрд рублей
14.04.2021, 12:02
Очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии выставлена на продажу
16.04.2021, 12:41
РПЦ построит храм на набережной Петрозаводска, несмотря на несогласие горожан

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»