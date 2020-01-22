Восемь человек погибли на рабочих местах в Карелии

В Государственной инспекции труда Карелии подвели итоги 2019 года по травматизму.

В Карелии произошло 15 несчастных случаев на производстве с тяжелым и смертельным исходом (1 человек). По сравнению с 2018 годом травматизм снизился на 31,8 %.

Семь человек пострадали от воздействия движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов. Три человека упали с высоты.

Больше всего пострадавших зафиксировано на обрабатывающих предприятиях.

Семь человек погибли на работе, не связанной с производством.

Основная причина травматизма – неудовлетворительная организация производства работ.

Ранее сообщалось, что после травмы на производстве житель Карелии через суд доказал факт трудовых отношений.