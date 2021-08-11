Реклама
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51
В Карелии продолжается регистрация кандидатов на выборах депутатов Законодательного собрания
10.08.2021 10:59

Восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
10:26, 12 Августа 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии / ВК

Новости партнеров

ГИБДД Карелии рассказала подробности ДТП в Лахденпохском районе, где среди пострадавших оказались трое детей.

Напомним, в минувшую среду, 11 августа, около 14 часов на 165 км. +155 м. федеральной автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе произошло столкновение автомобилей Datsun и Škoda. Среди участников ДТП были дети и подростки — 10, 16 и 17 лет.

По уточненным сведениям Госавтоинспекции Карелии, 43-летний житель Санкт-Петербурга, водитель автомобиля Škoda при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем Datsun, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получили 8 человек. В числе пострадавших - 33-летний водитель Datsun и его 4 пассажира (17-летний подросток и мужчины 19, 38, 64 лет - жители Ленинградской области). Пострадали также пассажиры Škoda: 42-летняя женщина и девочки 10 и 16 лет - жители Санкт-Петербурга.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.08.2021, 17:20
Названо время, когда гимнастка из Петрозаводска будет выступать на Олимпийских играх в Токио
05.08.2021, 15:14
В Карелии временно перекроют две федеральные трассы
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
05.08.2021, 11:18
«Здесь ничего нет»: Скандальный бутафорский концлагерь в Карелии закрыт (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

11.08.2021 12:22
Капитал
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы
Первый рейс карельского ретро-поезда из Йоэнсуу в Северное Приладожье планируется запустить весной следующего года.
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
«РКС-Петрозаводск» готовится реконструировать водоочистные сооружения на деньги федерального кредита
10.08.2021 14:44
«Петроглифы – это огонек, который мы зажгли для всего мира» 1
04.08.2021 17:00
Город мастеров 2
04.08.2021 10:57
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»