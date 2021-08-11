Восемь человек пострадали в страшной аварии на трассе в Карелии

ГИБДД Карелии рассказала подробности ДТП в Лахденпохском районе, где среди пострадавших оказались трое детей.

Напомним, в минувшую среду, 11 августа, около 14 часов на 165 км. +155 м. федеральной автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе произошло столкновение автомобилей Datsun и Škoda. Среди участников ДТП были дети и подростки — 10, 16 и 17 лет.

По уточненным сведениям Госавтоинспекции Карелии, 43-летний житель Санкт-Петербурга, водитель автомобиля Škoda при повороте налево на нерегулируемом перекрестке совершил столкновение с автомобилем Datsun, который двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП травмы получили 8 человек. В числе пострадавших - 33-летний водитель Datsun и его 4 пассажира (17-летний подросток и мужчины 19, 38, 64 лет - жители Ленинградской области). Пострадали также пассажиры Škoda: 42-летняя женщина и девочки 10 и 16 лет - жители Санкт-Петербурга.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.