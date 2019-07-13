Воскресенье в Карелии будет прохладным и дождливым

О погоде на 14 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В районах Карелии будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный слабый.

Температура воздуха ночью: +5, +10 градусов, по южным районам местами +1, +3 градуса. Днем: +9, +14 градусов, на юге местами до +18 градусов.

В Петрозаводске также будет облачно с прояснениями. Днем ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный слабый.

Температура воздуха ночью: +6, +8 градусов. Днем: +13, +15 градусов.