Восьмиклассник представит Карелию в пятом сезоне шоу "Голос. Дети"

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Ученик Финно-угорской школы Вадим Якушев примет участие в музыкальном проекте "Голос. Дети".
Пятый сезон популярного шоу стартует уже в эту пятницу на Первом канале, сообщили в министерстве кульутры Карелии.
Вадим десять лет занимается вокалом: в настоящее время – в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало по классу саксофона и по классу вокала, до этого – в Петрозаводском дворце творчества, Детской музыкальной школе Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио, ансамбле "Новые голоса".
Молодой человек неоднократно побеждал на Всероссийских и Международных песенных конкурсах.
2 февраля Вадиму Якушеву предстоят слепые прослушивания на шоу "Голос. Дети" - серьезнейшее испытание, требующее мобилизации всех своих внутренних сил.
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