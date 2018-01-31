Восьмиклассник представит Карелию в пятом сезоне шоу "Голос. Дети"

Ученик Финно-угорской школы Вадим Якушев примет участие в музыкальном проекте "Голос. Дети".

Пятый сезон популярного шоу стартует уже в эту пятницу на Первом канале, сообщили в министерстве кульутры Карелии.

Вадим десять лет занимается вокалом: в настоящее время – в Детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало по классу саксофона и по классу вокала, до этого – в Петрозаводском дворце творчества, Детской музыкальной школе Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио, ансамбле "Новые голоса".

Молодой человек неоднократно побеждал на Всероссийских и Международных песенных конкурсах.

2 февраля Вадиму Якушеву предстоят слепые прослушивания на шоу "Голос. Дети" - серьезнейшее испытание, требующее мобилизации всех своих внутренних сил.