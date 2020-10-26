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Воспитанников детского сада в Карелии эвакуировали из-за задымления в здании

Новости. Происшествия
16:21, 27 Октября 2020
фото: © детский сад "Ауринко"
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В Костомукше в детском саду "Ауринко" произошло задымление, из дошкольного учреждения эвакуированы 149 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня днем, 27 октября в 12.35, на улице Первомайской, 5, в детском саду "Ауринко" произошло задымление.

На вызов в детское дошкольное учреждение выезжали по тревоге 15 сотрудников МЧС, также привлекалось 4 единицы техники.

Как сообщили в ведомстве, из задымленного здания было эвакуировано 149 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная стиральная машина в прачечной.

Задымление удалось ликвидировать за 10 минут, к 12.45.

Пострадавших нет.

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