Воспитанников детского сада в Карелии эвакуировали из-за задымления в здании

В Костомукше в детском саду "Ауринко" произошло задымление, из дошкольного учреждения эвакуированы 149 человек, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня днем, 27 октября в 12.35, на улице Первомайской, 5, в детском саду "Ауринко" произошло задымление.

На вызов в детское дошкольное учреждение выезжали по тревоге 15 сотрудников МЧС, также привлекалось 4 единицы техники.

Как сообщили в ведомстве, из задымленного здания было эвакуировано 149 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная стиральная машина в прачечной.

Задымление удалось ликвидировать за 10 минут, к 12.45.

Пострадавших нет.