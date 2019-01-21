Воспользовавшийся чужой картой житель Петрозаводска стал фигурантом уголовного дела

В Петрозаводске установлен подозреваемый в краже с банковской карты, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратился 45-летний горожанин и сообщил, что с его банковской карты похищены деньги. Накануне он отдыхал в одном из кафе и выронил карту. Пропажу и смс о списании средств петрозаводчанин обнаружил утром, заблокировал карту и обратился к правоохранителям.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 21-летнего горожанина. По версии полицейских, он нашёл на улице карту и, использовав функцию бесконтактной оплаты, расплатился ею в нескольких магазинах. Когда на карте закончились денежные средства, подозреваемый выкинул её.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.