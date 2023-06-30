Восстановить здоровье пациентам в поликлинике Петрозаводска поможет Nirvana

О новом оборудовании в городской поликлинике № 2 рассказал в соцсети глава Минздрава Карелии.

По словам руководителя ведомства, Nirvana — это интерактивная система виртуальной реальности, которая оказывает терапевтическое лечение пациентов с когнитивными нарушениями и дефицитом моторики нижних и верхних конечностей.

Nirvana является эффективным средством для реабилитации после поражений центральной нервной системы (инсульт, черепно-мозговые травмы), а также при хронических и прогрессирующих неврологических заболеваниях (болезнь Паркинсона, рассеянный склероз).

С помощью нового оборудования пациент взаимодействует с виртуальными персонажами или предметами, происходит полное сенсорное погружение.

Кроме того, в поликлинику поступил ультразвуковой аппарат для лечения воспалительных и дегенеративных изменений позвоночника, суставов и периферической нервной системы, добавил Михаил Охлопков.