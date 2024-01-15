Востребованный «Земский учитель» будет продлен до 2030 года

Владимир Путин сообщил о продлении популярной среди молодых педагогов программы.

Владимир Путин сообщил о продлении программы «Земский учитель» до 2030 года в связи с ее высокой востребованностью. Об этом сообщили в паблике Минобразования и спорта Карелии со ссылкой на информацию Рособрнадзора.



Как рассказали в источнике, президент заявил об этом во время встречи с представителями общественности Анадыря.

Программа, инициированная президентом России, реализуется в рамках нацпроекта «Образование» с 2020 года и пользуется спросом у молодых педагогов.



В рамках программы в 2020–2023 годах в школы Карелии привлекли 54 педагога, на сегодняшний день работает 46 земских учителей.

В 2024 году реализацию программы продолжат — планируется привлечь еще 14 земских учителей. Регистрация участников уже открыта. Прием заявлений и документов осуществляется с 10 января по 30 апреля 2024 года.



Программа «Земский учитель» предусматривает единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей и помогает сельским школам восполнить нехватку кадров. Кроме того, педагоги обмениваются опытом и повышают уровень образования.

К участию приглашают учителей, которые готовы приехать работать в села, поселки либо города с населением до 50 тысяч человек. В Карелии это все населенные пункты, кроме Петрозаводска.

Программа работает в республике уже четвертый год. Подробная информация размещена на сайте Министерства. Зарегистрироваться для участия можно здесь.