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ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь

Новости. Общество
21:30, 17 Июня 2021
фото: © AP Photo/Doug McSchooler

Всемирная организация здравоохранения предложила запретить выпивать женщинам детородного возраста.

Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы, информирует РИА Новости.

Согласно документу, страны должны повышать осведомленность населения о вреде алкогольных напитков, однако особое внимание следует уделить детям, беременным и женщинам детородного возраста.

Это связано с тем, что употребление спиртного до и во время вынашивания ребенка может привести к развитию у него различных заболеваний и нарушений, а также к появлению проблем с социальным поведением и способностью к обучению, говорится в тексте.

Отмечается, что это также оказывает негативное воздействие на физическое и психологическое состояние матери.

Таким образом, в ВОЗ заключили, что наилучшим вариантом будет полный отказ женщин от спиртного.

Эти заявления вызвали широкую критику среди пользователей Сети, а саму организацию обвинили в сексизме.

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Комментарии

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кир
2021-06-17 22:06:19
Мы с котом уверены, что заноза не употребляет алкоголь. Так держать! :)
Неравнодушный
2021-06-17 22:55:29
кир, присоединяюсь к вашей догадке.
Изя
2021-06-17 22:13:26
Здоровья нет или буйная вохмелю?)))
кир
2021-06-17 22:55:47
Изя, по убеждению, - сказал кот. Он многих людей видит насквозь.))
Гость
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