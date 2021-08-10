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Возбуждено дело после смерти студента, умершего якобы после шлепка по ягодицам

Новости. Общество
22:30, 10 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Михаил Метцель

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У погибшего студента ИТМО обнаружили разрыв толстой кишки, Следком Петербурга возбудил дело.

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего после смерти студента ИТМО, которого приняли за автоугонщика. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

После судебно-медицинского исследования тела эксперты обнаружили у погибшего тупую травму живота с разрывом брыжейки толстой кишки. Ранее СМИ писали, что молодой человек умер после «шлепка по ягодицам».

О смерти студента ИТМО стало известно накануне. Предположительно, он получил травму, когда хотел спасти забравшегося в моторный отсек автомобиля котенка. 

Сообщалось, что молодой человек проходил мимо припаркованного автомобиля по улице Кораблестроителей, услышал писк из глубины припаркованного внедорожника и решил, что это котенок. Он попробовать его спасти, у автомобиля сработала сигнализация. Владелец машины выглянул в окно и увидел человека, производившего с автомобилем некие действия. 

Петербуржец принял парня за вора, выбежал и то ли ударил студента, то ли толкнул. «[Мужчина] наверняка начал пугать полицией. Тимур [студент], видимо, так перепугался, что не смог оправдать свои действия. Ему стало плохо. Он упал на асфальт рядом с поребриком», — пишет «Фонтанка.ру». 

Владелец машины позвонил на «112», сказал, что его автомобиль хотели угнать, что вору плохо. Наряды полиции и бригада скорой помощи выехали на место. Сотрудники МВД приехали последними и застали медиков над мертвым телом. В заключении врачи написали причину смерти — остановка сердца. Они также зафиксировали небольшой синяк на лбу и тупую травму живота.

Про поиск кота студент успел рассказать владельцу авто, ожидая скорую. 

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Комментарии

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кир
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Пофиг, достали всякой чепухой.
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