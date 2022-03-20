Возбуждено уголовное дело против подозреваемых в пацифистских надписях напротив МВД Карелии

Полиция Петрозаводска возбудила уголовное дело в отношении подозреваемых в нанесении пацифистских надписей на стены зданий, в том числе, рядом с МВД Карелии.

По сведениям «Столицы на Онего», дело возбуждено по статье 214 УК РФ — «вандализм».

В этом преступлении подозреваются двое молодых людей, личности которых установлены.

Надписи появились на зданиях в центре города, в том числе, напротив МВД на ул. Кирова и у ресторана «Ягель» на пр. Ленина. Сейчас они закрашены.