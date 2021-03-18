Возбуждено уголовное дело в отношении буйного пациента наркодиспансера Карелии, порезавшего горло другому больному

Потасовка с ножевым ранением и огнестрелом, произошедшая в наркодиспансере в Петрозаводске, завершилась двумя пострадавшими и уголовным делом, сообщили в Следкоме Карелии.

В Следкоме Карелии расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 16 марта подозреваемый был доставлен бригадой врачей в БСМП Петрозаводска. В больнице подозреваемый повел себя агрессивно и, используя имевшийся при нем нож, напал на одного из пациентов, находившихся в палате больницы, причинив ему ранение шеи.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, пресекли действия подозреваемого, применив табельное оружие. Потерпевший остался жив, и в настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана оценка действиям подозреваемого по факту применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что сотруднику Росгвардии пришлось выстрелить буйному пациенту в ногу, чтобы успокоить его.