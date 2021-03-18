Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бывшая модель топлес открыла дверь полицейскому и сняла его реакцию на видео 3
18.03.2021 23:30
Академик объяснил свечение ногтей у пациентов с COVID-19
18.03.2021 19:10
Генконсульство Финляндии в Петрозаводске ищет уборщицу, которая может обслуживать встречи 5
18.03.2021 15:32
Врач рассказал, сколько нужно спать 1
18.03.2021 19:40
Реконструкцию моста в центре Петрозаводска сорвали, деньги вернули в Москву 18
18.03.2021 15:03
В Петрозаводске встретили Крымскую весну танцем с саблями (ФОТО и ВИДЕО) 31
18.03.2021 16:50
Стало известно, может ли холодильник испортиться из-за магнитиков 2
18.03.2021 21:30

Возбуждено уголовное дело в отношении буйного пациента наркодиспансера Карелии, порезавшего горло другому больному

Новости. Криминал
10:30, 19 Марта 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Потасовка с ножевым ранением и огнестрелом, произошедшая в наркодиспансере в Петрозаводске, завершилась двумя пострадавшими и уголовным делом, сообщили в Следкоме Карелии.

В Следкоме Карелии расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 16 марта подозреваемый был доставлен бригадой врачей в БСМП Петрозаводска. В больнице подозреваемый повел себя агрессивно и, используя имевшийся при нем нож, напал на одного из пациентов, находившихся в палате больницы, причинив ему ранение шеи.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, пресекли действия подозреваемого, применив табельное оружие. Потерпевший остался жив, и в настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана оценка действиям подозреваемого по факту применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что сотруднику Росгвардии пришлось выстрелить буйному пациенту в ногу, чтобы успокоить его.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-03-19 11:26:00
Плохо обучали. Где контрольный выстрел? Давидка тоже ничего не умеет. Только выпендривается на пустом месте и халатом гордится. А сам - отпетый бездельник вместе с оффом со справкой.
Leopol'd
2021-03-19 12:34:29
кир, именно за твой профессионализм тебя не берут лечиться в наркодиспансер. Вот и сидишь у экрана, под препаратами, с животным диалоги ведешь.
карел
2021-03-19 10:44:38
Карелы жестят .
Off
2021-03-19 11:32:09
карел, это не карелы ..это понаехавшие ))
Off
2021-03-19 10:35:34
Бедный кот . Как же он ним живет ? )))
David .
2021-03-19 10:41:44
Off, превратился в дым на манер Чеширского. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
12.03.2021, 14:20
Дети-сироты остаются бездомными
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 10:20
Обществоведение
Автомобили по цене металлолома 5
Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса", в котором фигурирует имя бывшего гендиректора Дмитрия Школина.
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 8
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 4
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
"Выковыривание изюма из булки" 3
16.03.2021 14:40
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»