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Новости. Общество
15:14, 24 Мая 2019
фото: Рисунок Виктории Фадеевой, участницы конкурса детского творчества "Светлячок-2019"

Воздушные шары могут погрузить праздник во тьму

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Наступила пора последних звонков, выпускных, массовых мероприятий.

Неотъемлемой частью торжества в последнее время стал запуск воздушных шаров в небо. Выглядит это очень красиво, но мало кто задумывается, что происходит потом. Запущенные шары превращаются в обычный мусор. Это оказывает негативное влияние на окружающую среду. Такие отходы смертельно опасны для животных, часто принимающих лопнувший шарик за корм.

Ранее администрация Петрозаводского городского округа рекомендовала образовательным учреждениям и организаторам массовых мероприятий отказаться от запуска воздушных шаров и бумажных фонариков при проведении праздничных мероприятий. Так же поступили и в соседней с Карелией Вологодской области.


Рисунок Виктории Фадеевой, участницы конкурса детского творчества "Светлячок-2019"

Энергетики филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" поддерживают инициативу городских властей и призывают не отпускать наполненные гелием шары в небо. Даже один воздушный шарик может стать причиной технологического нарушения в работе энергооборудования. Особенно опасны шары с фольгированными лентами. Соприкасаясь с проводами линий электропередачи, они вызывают короткое замыкание и отключение линии.

К примеру, в марте этого года из-за покрытых фольгой воздушных шариков без света осталась часть севера Москвы. Летом 2018 года в Якутске улетевший гелиевый шарик зацепился за провода фольгированными лентами. В результате электричества были лишены более 30 тысяч жителей города.

"Карелэнерго" напоминает жителям республики о необходимости строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи электроустановок и линий электропередачи. Нельзя подходить к провисшим, оборванным и лежащим на земле электрическим проводам ближе, чем на 8 метров, залезать на опоры линий электропередачи, набрасывать на провода проволоку и другие предметы.

Для обеспечения оперативной связи с потребителями организована работа телефона "горячей линии" ПАО "МРСК Северо-Запада" 8-800-333-02-52. Также потребители могут направлять обращения через портал светлаястрана.рф.

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