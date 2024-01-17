Возле нового Перинатального центра в Петрозаводске меняется схема движения

Об изменении схемы движения транспорта предупредили в администрации города.
Как сообщили в мэрии Петрозаводска, завтра, 19 января, в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.
Грузовым автомобилям запрещено будет ездить по Сыктывкарской улице на участке от Лесного проспекта до улицы Чкалова.
Как уточнили в администрации, изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.
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