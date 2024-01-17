Возле нового Перинатального центра в Петрозаводске меняется схема движения

Об изменении схемы движения транспорта предупредили в администрации города.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, завтра, 19 января, в Петрозаводске изменится схема движения транспорта.

Грузовым автомобилям запрещено будет ездить по Сыктывкарской улице на участке от Лесного проспекта до улицы Чкалова.

Как уточнили в администрации, изменения призваны повысить безопасность водителей и пешеходов.