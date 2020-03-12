Возможный преступник гуляет по Петрозаводску (ФОТО)

Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в особо тяжком преступлении, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска разыскивается 35-летний Андрей К., который подозревается в совершении особо тяжкого преступления.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать по номерам телефонов: +7(8142) 73-93-64, 73-94-94 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что полиция Петрозаводска продолжает разыскивать мужчину, подозреваемого в серии краж.