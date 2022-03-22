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Возобновивший работу автозавод в России попросил это не разглашать

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16:31, 23 Марта 2022
фото: © Холявчук Светлана / PhotoXPress.ru

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Автозаводы Петербурга планируют возобновить выпуск легковых машин в конце марта.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.

«Одно предприятие уже запустилось — нас просили не оглашать. Остальные коллеги ставят сроки запуска — конец марта», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Соловейчик также добавил, что из-за нарушения логистических цепочек и нехватки комплектующих предприятия автопрома города находятся в вынужденном простое.

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