Возобновивший работу автозавод в России попросил это не разглашать

Автозаводы Петербурга планируют возобновить выпуск легковых машин в конце марта.
Как сообщает ТАСС, об этом заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик.
«Одно предприятие уже запустилось — нас просили не оглашать. Остальные коллеги ставят сроки запуска — конец марта», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Соловейчик также добавил, что из-за нарушения логистических цепочек и нехватки комплектующих предприятия автопрома города находятся в вынужденном простое.
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