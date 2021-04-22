Возобновляются рейсы автобуса из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец

С 23 апреля возобновляется выполнение автобусного рейса по маршруту «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец».

Автобус из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец отправляется в 09:00 (отправление с автовокзала г. Санкт-Петербург в 17:20).



В связи с реконструкцией здания автовокзала отправление автобусов производится от центрального здания Ж/Д вокзала (пл. Гагарина, д. 3 под часами). Продажа билетов производится в билетных кассах пригородного направления Ж/Д вокзала (пл. Гагарина, 2а, 1 этаж).