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Возобновляются рейсы автобуса из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец

Новости. Общество
07:25, 23 Апреля 2021
фото: vokzal.karelia.ru
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С 23 апреля возобновляется выполнение автобусного рейса по маршруту «Петрозаводск – Санкт-Петербург через Олонец».

Автобус из Петрозаводска в Санкт-Петербург через Олонец отправляется в 09:00 (отправление с автовокзала г. Санкт-Петербург в 17:20).

В связи с реконструкцией здания автовокзала отправление автобусов производится от центрального здания Ж/Д вокзала (пл. Гагарина, д. 3 под часами). Продажа билетов производится в билетных кассах пригородного направления Ж/Д вокзала (пл. Гагарина, 2а, 1 этаж).

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