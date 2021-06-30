Официальный дилер Mitsubishi Motors возвращается в Петрозаводск

На протяжение четырех лет в Карелии отсутствовал официальный дилер компании Mitsubishi Motors.

Это представляло значительные неудобства для желающих пройти техническое обслуживание автомобилей Mitsubishi и купить новый автомобиль в Петрозаводске.

В июне к числу дилерских центров ПКФ Слово прибавился еще один — Mitsubishi Motors. Большое праздничное открытие запланировано на конец года, но уже сейчас возможно приобрести новый автомобиль и произвести сервисное обслуживание или ремонт автомобиля любого года выпуска.

В дилерском центре выставлены автомобили основного модельного ряда Mitsubishi, продаваемые в России через официального дилера: Pajero Sport, Eclipse Cross, AXS, Outlander и пикап L200. И еще можно пройти тест-драйв на всех моделях и испытать их на ходу.

Сервис также принимает автомобили на обслуживание и ремонт.





Вы можете произвести техническое обслуживание (ТО), ремонт и диагностику подвески, заправку системы кондиционирования, замену ремня ГРМ, замену тормозных колодок и дисков, проверку АКБ, развал-схождение.

Для всех владельцев старше 3-х лет действует дополнительная выгода до 25%

В честь открытия дилерского центра все владельцы автомобилей Mitsubishi могут пройти Комплексную диагностику «Mitsubishi Welcome!» с проверкой по 20 пунктам:

1. проверка глубины протектора

2. износ тормозных колодок (дисковые тормоза)

3. износ тормозных дисков

4. осмотр передней подвески

5. осмотр задней подвески

6. осмотр элементов крепления выхлопной системы и трубопровода

7. проверка давления в шинах

8. осмотр состояния приводных ремней

9. проверка уровней технологических жидкостей: тормозная, охлаждающая, масло ДВС

10. осмотр переднего редуктора на предмет протечек

11. осмотр заднего редуктора на предмет протечек

12. осмотр коробки передач на предмет протечек

13. проверка заряда АКБ

14. проверка работоспособно внешних световых приборов

15. проверка работоспособности звукового сигнала

16. проверка работоспособности системы отопителя

17. проверка эффективности системы кондиционирования воздуха

18. проверка работоспособности омывателей переднего и заднего стекол

19. проверка привода стеклоочистителя переднего и заднего стекол

20. проверка работы стояночного тормоза

Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39, стр. 2

Телефон для записи: 8(8142) 44-44-03

Сайт: https://mitsubishi-pkfslovo.ru

На правах рекламы