«Впереди амбициозные цели»: Шандалович поздравил с юбилеем племсовхоз «Мегрега»

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович поздравил с 55-летием племсовхоз «Мегрега» — одно из ведущих хозяйств по производству молока и разведению айрширской породы коров.

«В этом, безусловно, большая заслуга работников племсовхоза. Они верны своему делу и родной олонецкой земле и своим созидательным трудом приумножают лучшие аграрные традиции в непростых северных условиях. Сейчас в „Мегреге“ трудятся более 220 человек, настоящих патриотов предприятия. Впереди у племсовхоза амбициозные цели», — написал спикер на своей странице Вконтакте.

По его словам, планы развития предприятия обсуждались не совещании с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, министром сельского хозяйства Владимиром Лабиновым, депутатом Госдумы Валентиной Пивненко, профильными министрами и руководством совхоза.

Запланировано увеличение дойного стада, введение в оборот новых земель, обновление парка техники, реконструкция корпусов, создание новых рабочих мест, строительство телятника и нового животноводческого комплекса на 800 голов. Эти планы будут выполнены, в том числе, благодаря государственной поддержке, добавил председатель парламента.