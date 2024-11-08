Впервые в Карелии энтомологи отметили новый вид кровососущих комаров

Ранее этот вид в республике не фиксировался.

Энтомологи впервые отметили в Карелии новый вид кровососущих комаров — Anopheles claviger, сообщили в паблике Карельского научного центра РАН.

Этот вид встречается в Европе и в некоторых областях России, однако в республике ранее не фиксировался, рассказали в источнике.

Для человека находка в первую очередь значима тем, что Anopheles claviger является переносчиком малярии. Однако бить тревогу не стоит: в Карелии отсутствуют местные очаги заболевания, поскольку нет самого возбудителя — малярийного плазмодия

— отметили в сообществе.