15:07, 23 Мая 2019
Впервые в Карелии подрядчик отремонтирует дорогу и три года будет за ней ухаживать
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Подъезд к водопаду Кивач длиной 7,1 километра отремонтируют в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".
Как сообщается в паблике "Дороги Карелии", дорогу к водопаду Кивач отремонтируют по уникальному контракту.
"Здесь впервые в истории дорожной отрасли Карелии будет заключен контракт с элементами жизненного цикла. То есть предполагается, что компания, которая выиграет торги и будет делать строительно-монтажные работы, одновременно заключит контракт на содержание этого участка на три последующих года.
Стоимость контракта 74 миллиона, а с учетом содержания — 79,1 миллиона рублей", — рассказал руководитель карельского Управтодора Виктор Россыпнов.
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