Впервые в России: На севере Карелии отремонтировали экскаватор весом 750 тонн

На "Карельском окатыше" начался ремонт карьерного экскаватора ЭКГ-20 КМ весом в 750 тонн.

Подобные работы проводятся впервые в России, пишет пресс-служба комбината.

Еще до запуска машины "Карельский окатыш" приобрел гидравлический подъемник весом 200 тонн, специально спроектированный под крупные экскаваторы. При помощи подъемника экскаватор, названный "Богатырем Святогором", подняли на высоту 5,3 метра, а ходовую тележку из-под него выгнали на ремонтную площадку. Операция длилась двое суток.

Специалисты комбината получают уникальный опыт, который смогут применить и в дальнейшем. Завершить все работы и вернуть технику в работу планируется в августе.