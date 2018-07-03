Впервые за 10 лет в Карелии выделили деньги на ремонт ветеринарных центров

Власти Карелии впервые за долгий срок приступили к ремонту помещений ветстанций, расположенных в республике.

Государственное бюджетное учреждение Карелии "Республиканская станция по борьбе с болезнями животных" приступило к освоению средств, выделенных из бюджета республики, на ремонт зданий ветеринарных станций. Об этом сообщает Минсельхоз региона.

С января этого года министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии стало учредителем государственного бюджетного учреждения.

Как утверждают власти республики, средства на указанные цели выделены впервые за 10 лет.

На данный момент закончен ремонт кровли на станции, расположенной в Питкярантском районе. Завершаются ремонты кровель на Сортавальской и Кондопожской ветеринарных станциях.

Какие еще ветеринарные центры отремонтируют и когда, читайте материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".