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Врач дала советы по употреблению алкоголя в праздники

Новости. Общество
19:40, 01 Января 2021
фото: ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина дала актуальные советы на праздничные дни.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что алкоголь в праздничные дни нужно употреблять умеренно. Советы врача приводятся на сайте ведомства в пятницу, 1 января, пишет "Лента.ру".

"Под действием спиртного многие люди становятся не только веселыми и раскованными, но и беспечными, теряющими контроль за поведением. Выпил лишнего, съел лишнего, разгоряченный выскочил на мороз, забыл о социальной дистанции и маске", — объяснила специалист.

Также Драпкина рекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными, однако призвала при возможности не пить спиртное вовсе, поскольку это правило не является обязательным для Нового года.

Тем же, кто все-таки решит выпить алкоголь, она посоветовала закусывать и "употреблять продукты с высоким содержанием белка, такие как сыр и мясо, чтобы замедлить всасывание алкоголя в пищеварительном тракте".

"Не злоупотребляйте кофе. Хотя кофеин является стимулятором и может взбодрить вас, если вы хотите спать, кофе не ускоряет метаболизм алкоголя и не поможет вам протрезветь. Опасно, если вы смешиваете энергетические напитки с кофеином и алкоголь. Это может привести к сбою сердечного ритма", — предостерегла врач.

Кроме того, она обратила внимание на опасность употребления спиртных напитков при приеме лекарств: это может привести к серьезным побочным эффектам.

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