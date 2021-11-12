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Врач межрайонной больницы в Карелии рассказал об осложнениях после вакцинации (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:04, 21 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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Исполняющий обязанности замглавного врача Межрайонной больницы №1 в Костомукше Андрей Поряков рассказал о вакцинации и ее последствиях.

Доктор Поряков напомнил, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем.

«Заразиться от больного человека вы можете при его кашле, чихании, глубоком вдохе», — сказал Андрей Поряков.

При заражении COVID-19 органом-мишенью становятся наши легкие. И самой уязвимой группой пациентов, по словам врача костомукшской больницы, являются люди пожилого и старшего возраста.

«Основным и наиболее эфективным методом профилактики коронавируса в настоящее время является вакцинация. В городе у нас имеется 4 вида вакци: «Спутник V», «Спутник Лайт» и КовиВак и ЭпиВакКорона. Наиболее распространенной вакциной, которой привилось большинство населения нашего города, является «Спутник V». Вакцина вводится в динамике через 21 день. Если человек на 21-й день не может привиться по каким-либо причинам, то эти сроки могут продлиться и до 90 дней», — объяснил Андрей Поряков.

«Основными осложнения после вакцины является боль в руке на месте инъекции, кратковременное повышение температуры, ломота во всем теле. Но все эти симптомы уходят в течение трех суток, — рассказал Поряков. — Цель вакцинации, которая сейчас проводится по всей стране, по всему миру, снизить число случаев летальности, а также осложнений в постковидный период».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир-ка
2021-12-21 13:27:33
Почему у нас так много умирают? В Европе гораздо меньше, правда там медицина есть и о людях думают, у нас же на всём тупо делают деньги...
Leopol'd
2021-12-21 11:30:48
Цель была "полная победа над вирусом и пандемией". Теперь просто снизить летальность. При этом не сказать, что заболеваемость и смертность снизилась, хотя и большая часть населения привита...
кир
2021-12-21 12:10:52
Leo, ты большой спец по короне и её лечению. Он выпендривается, ему скучно на работе, которой фактически нет, - сказал знающий кот.
Leopol'd
2021-12-21 14:25:12
кир, твое копание ям совочком занимает тебя на 8 часов. Но это не означает, что все должны работать именно так.
Учись!!!
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