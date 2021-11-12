Врач межрайонной больницы в Карелии рассказал об осложнениях после вакцинации (ВИДЕО)

Исполняющий обязанности замглавного врача Межрайонной больницы №1 в Костомукше Андрей Поряков рассказал о вакцинации и ее последствиях.

Доктор Поряков напомнил, что коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным путем.

«Заразиться от больного человека вы можете при его кашле, чихании, глубоком вдохе», — сказал Андрей Поряков.

При заражении COVID-19 органом-мишенью становятся наши легкие. И самой уязвимой группой пациентов, по словам врача костомукшской больницы, являются люди пожилого и старшего возраста.

«Основным и наиболее эфективным методом профилактики коронавируса в настоящее время является вакцинация. В городе у нас имеется 4 вида вакци: «Спутник V», «Спутник Лайт» и КовиВак и ЭпиВакКорона. Наиболее распространенной вакциной, которой привилось большинство населения нашего города, является «Спутник V». Вакцина вводится в динамике через 21 день. Если человек на 21-й день не может привиться по каким-либо причинам, то эти сроки могут продлиться и до 90 дней», — объяснил Андрей Поряков.

«Основными осложнения после вакцины является боль в руке на месте инъекции, кратковременное повышение температуры, ломота во всем теле. Но все эти симптомы уходят в течение трех суток, — рассказал Поряков. — Цель вакцинации, которая сейчас проводится по всей стране, по всему миру, снизить число случаев летальности, а также осложнений в постковидный период».