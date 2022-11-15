Врач наркодиспансера Карелии назвала одно из главных отличий женского алкоголизма от мужского

Врач-психиатр наркодиспансера Карелии Анна Одинцова рассказала, почему люди не замечают проблем с алкоголизмом, а также отметила разницу между мужским и женским пристрастием к спиртному.

«У меня нет зависимости». «Я могу остановиться в любой момент». Многие люди говорят это, многие специалисты слышат это от своих пациентов. Как получается, что человек, имея проблемы с употреблением алкоголя, не замечает их?

По словам врача-психиатра Республиканского наркологического диспансера Анны Одинцовой, медики называют такое состояние анозогнозия. Оно может быть при любой болезни.

Анозогнозия может быть двух видов: связанная с социумом и с нарушениями в нервной системе.

«Человек, страдающий алкоголизмом, может не признавать свою болезнь, потому что ему стыдно, — говорит Анна Одинцова. — С чем у нас ассоциируется слово „алкоголик“? Чаще всего — с неопрятным человеком без определенного места жительства, тем, кто „валяется под забором“. Сами понятия „алкоголизм“, „зависимость“ воспринимаются исключительно негативно, как позорное „пятно“, признак несостоятельности личности. Разумеется, никто не хочет быть таким. Поэтому алкоголики отказываются признавать наличие болезни. Говоря о зависимости или о проблемах со здоровьем, связанных с употреблением алкоголя, врач имеет в виду заболевание, а пациент слышит в свой адрес оскорбление. То же самое — при общении с близкими. Люди сообщают родственнику или другу о проблеме, которую видят со стороны, а человек слышит только критику, направленную против него».

По мнению специалистов, общественное осуждение людей, страдающих алкоголизмом, не помогает избавлению от зависимости, а скорее наоборот. Это не значит, что надо поощрять недостатки других или закрывать на них глаза. Это значит, что нужно относиться ко всем людям одинаково уважительно независимо от их диагноза и оказывать реальную помощь вместо того, чтобы стыдить или унижать.

Особенно это относится к женщинам. Стыд — одно из главных отличий женского алкоголизма от мужского.

«Никто не осудит строго добряка-выпивоху, отпускающего веселые шутки, „оступившегося“ молодого человека еще и пожалеют, протянут руку помощи, — считает доктор. — Но реакция на пьющую женщину чаще всего одна: осуждение. Как ты можешь пить, ты же (будущая) мать? Поэтому женщины в большинстве случаев стремятся скрыть злоупотребление алкоголем. А когда оно становится настолько явным, что выходит из-под контроля (привлекая внимание родственников, службы опеки, полиции и т. д.), то помочь уже очень трудно».

Почему женщины спиваются быстрее, читайте здесь.