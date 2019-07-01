Врач, обвиняемый в смерти пациента в больнице Петрозаводска, уволился

Стали известны новые подробности, связанные с уголовным делом о смерти в республиканской больнице 19-летнего пациента Сергея Труфанова.

Как сообщалось ранее, в октябре 2017 года в кардиохирургическом отделении 19-летнему жителю Пудожа Сергею Труфанову сделали плановую операцию на открытом сердце (протезирование аортального клапана). Не приходя в сознание после введенного ему перед операцией наркоза, юноша спустя 10 дней скончался в отделении анестезиологии и реанимации.

Основной причиной смерти по заключению стал "инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий". По версии следствия, во время операции произошел массивный вброс воздуха из аппарата искусственного кровообращения – через предсердие и аорту – в мозг пациента, что повлекло его обширное поражение, несовместимое с жизнью.

Обвиняемым по этому уголовному делу, которое в 2018 году начал рассматривать Петрозаводский городской суд, проходит 54-летний врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Курапцев. Ему вменяется в вину преступление, предусмотренное ч.2 ст.109 УК РФ: "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы.

СамКурапцев вину не признает. На одном из судебных заседаний, врач, согласившись, что "причиной смерти пациента стала воздушная эмболия", заявил: "Воздух, который должны удалять хирурги, появился, когда аппарат искусственного кровообращения (за его работу отвечал Курапцев – прим. ред.) уже был остановлен.

Однако ассистент подсудимого Курапцева, медсестра Елена Завгородняя, как в судебном заседании, так и в разговоре с журналистом, сообщила, что "воздух появился во время работы аппарата".

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