Врач поставил под сомнение возвращение Бабкиной на сцену

Кардиолог Владимир Хорошев прокомментировал состояние певицы после того, как она излечилась от коронавируса.

Врач опасается, что Надежда Бабкина может не вернуться на сцену. Более того, она находится в зоне риска и может заболеть снова, пишет "Узнай все".

Хорошев подчеркнул, что Бабкиной "просто повезло", что она справилась с недугом. По его мнению, артистка подхватила "небольшое количество вируса". Врач отметил, что следить за здоровьем звезды надо будет до тех пор, пока не появится вакцина, которая сможет защитить ее.