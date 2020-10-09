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Врач предупредил о смертельной опасности домашних заготовок

Новости. Общество
23:30, 09 Октября 2020
фото: © РИА Новости. Максим Блинов
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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о смертельной опасности домашних заготовок.

Он отметил, что при консервировании мяса, рыбы или грибов, а также плохо вымытых овощей в емкости может попасть бактерия Clostridium botulinum. Далее в герметичных условиях и при комнатной температуре бактерия вырабатывает токсин, который вызывает ботулизм. Об этом информирует РИА Новости.

Гинзбург подчеркнул, что наличие токсина нельзя различить по вкусу и запаху. В связи с этим врач посоветовал обращать внимание на внешний вид заготовок и насторожиться, если крышка консервов вздулась, а при открытии банки нет характерного щелчка.

"На промышленных производствах практически не встречается подобная проблема: там все консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов. В домашних условиях трудно добиться такого", — сообщил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Гинзбург отметил, что, хотя ботулизм регистрируется гораздо реже, чем другие кишечные инфекции и отравления, от него умирают около трети заболевших.

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