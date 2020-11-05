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Врач рассказал, при каких условиях риск заразиться коронавирусом в кафе ниже

Новости. Общество
21:05, 05 Ноября 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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Движение воздуха, когда помещение хорошо проветривается, снижает риск распространения инфекции, считает эксперт.

Опасность распространения COVID-19 в кафе и ресторанах, которые хорошо проветриваются, гораздо ниже, чем в заведениях с плохой вентиляцией. Об этом в беседе с ТАСС рассказал главный врач медицинского центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.

"Заведение, куда ходят посетители, должно проветриваться. Если помещение не проветривается, но есть скученность, это будет способствовать и распространению гриппа - ежегодный подъем заболеваемости у нас начинается зимой, когда закрываются все окна и двери, и также распространению коронавирусной инфекции", - сказал он.

Тимаков подчеркнул, что движение воздуха снижает риск распространения инфекции.

"Если идет сильный поток воздуха, как в метро, в самолетах быстрая циркуляция воздуха идет, коронавирус не опасен. <...> А если воздух висит в закрытом помещении, например, в подвальном помещении дискотеки, где не работает система кондиционирования, душно и жарко, там вирус будет висеть на одном месте. Вопрос не в его количестве вокруг, а в том, сколько он остается на одном месте", - добавил врач.

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