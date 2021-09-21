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Врач рассказала, как избавиться от храпа

Новости. Общество
21:40, 26 Сентября 2021
фото: pixabay

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Сомнолог Милена Чернышева рассказала о лечении храпа травяными подушками.

Российский врач-сомнолог Милена Чернышева назвала один из способов лечения храпа, об этом она рассказала в интервью «Московскому Комсомольцу», пишет «Лента.ру».

Чернышева отметила, что рекомендует своим пациентам в качестве комплексной терапии наполнять подушки различными травами и растениями, которые способствуют крепкому сну и оказывают полезное действие на организм, что поможет избавиться от храпа. Наполнять подушку можно, например, корнем валерианы, вереском, мелиссой, шалфеем, чабрецом и мятой.

«Правда, надо помнить, что в редких случаях возможна аллергическая реакция на эти растения. Если наблюдается зуд в области лица и шеи или хочется чихать, значит, вам подходят не все травяные подушки», — добавила специалист.

Также отмечается целебное действие и других наполнителей. Так, гречка имеет ортопедический эффект, пустырник — успокоительный и противосудорожный, душица — тонизирующий, шишки хмеля — расслабляющий.

В августе врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных проявлениях храпа и его последствиях. Специалист отметил, что храп провоцирует развитие апноэ — болезни, которая может привести к развитию диабета, ожирения, артериальной гипертонии и импотенции.

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