Врач-реаниматолог: "У нас были ситуации страшнее во много раз, но ничего похожего не было!"

Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков о работе в условиях эпидемии и о том, когда она закончится.

Алексей Борисович Жидков – тот самый врач, который, как теперь говорят, находится на передовой. Он возглавляет отделение реанимации в госпитале для ветеранов, где развернут монопрофильный центр лечения больных коронавирусом. И каждый день, облачаясь в защитный костюм, покидает «чистую зону», чтобы помогать тем, кому сегодня приходится бороться с новой и страшной инфекцией.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии. Но даже он, с таким опытом, считает, что ничего подобного нынешней ситуации не было никогда.

- У нас были ситуации страшнее во много раз, - рассказывает Алексей Жидков. - Дифтерийная эпидемия, эпидемия свиного гриппа были страшнее. Но, похожей на сегодняшнюю ситуацию, просто нет! То, что происходит сейчас в мире, - начиная с психиатрической составляющей, и заканчивая профессиональной медицинской, а также государственной, геополитической и т.д., - ничего подобного не было. Поэтому прогнозировать в нынешних условиях – это очень некорректно.

Красную Шапочку нужно спрашивать про Волка, когда она уже вышла из леса. Стоя у входа в лес, она же не расскажет, насколько он страшный… Пусть сначала сказка закончится, а потом поговорим! Пока же Красная Шапочка только вышла на тропинку, и что будет дальше – никто не знает. Ну, разве что Шарль Перро... (Смеется – прим. авт.).

Любые прогнозы строятся на опыте. Как можно без опыта, без оглядки назад делать какой-то прогноз? Невозможно! А сравнивать нынешнюю ситуацию действительно не с чем. Ничего подобного никогда не происходило! С чем сравнивать? Со средневековой чумой? С испанкой? Я думаю, что это некорректно. Потому что при испанке не было политической составляющей, а сейчас она есть.

Ситуация в принципе интересная. Любому историку, экономисту, политологу, медику… И я в какой-то степени радуюсь, что в своей жизни на шестом десятке могу ее наблюдать. Бог дал еще и это испытать…

Полный текст интервью с врачом-реаниматологом Алексеем Жидковым читайте здесь.