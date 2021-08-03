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Врач-стоматолог умерла от коронавируса в ковид-госпитале Карелии

Новости. Общество
09:20, 06 Августа 2021
фото: © Профиль ВК Михаила Охлопкова

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В четверг, 5 августа, ушла из жизни Алма Матвеевна Смолоногина, врач-протезист стоматологической поликлиники Петрозаводска.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал теплые слова о докторе Алме Матвеевне Смолоногиной.

«Я не знаю, куда попадают люди после смерти, но я точно знаю, где они остаются…» Для близких и родных Алма Матвеевна Смолоногина всегда останется рядом.

— Алма Матвеевна умерла вчера от ковида в Госпитале для ветеранов войн. Это уникальный человек. 57 лет она проработала в нашей стоматологии.

Много испытаний выпало ей в жизни. Отец был председателем колхоза, участником финской (зимней) войны, ушёл добровольцем на фронт в 41 году, пропал без вести при обороне Прибалтики. Пережила блокаду Ленинграда, четыре сёстры умерли от голода и холода в осажденном городе. Вместе с семьей была эвакуирована в Сибирь. С собой увезли две Библии, семейные фото и швейную машинку «Зингер». После войны жили и восстанавливали Петрозаводск. В тесном бараке под свет лучины она читала мамины книжки по медицине, которая та носила с работы (она была санитаркой в больнице и очень хотела, чтобы дочка стала врачом).

В трудовой книжке Алмы Матвеевны — всего две записи о трудоустройстве и огромное количество благодарностей. В 1959 году она принята на работу зубным врачом в Дновскую районную больницу в Псковской области, а в 1962 году — врачом-протезистом в Стоматологическую поликлинику Петрозаводска. На пенсию она ушла в возрасте 78 лет.

Если человек умер, его нельзя перестать вспоминать и уважать, для родных она лучше всех живых. Искренне соболезную родным и близким Алмы Матвеевны, всем, кто ее знал и любил.

Прощание с доктором состоится в субботу, 5 августа, с 14 до 15 часов в траурном зале на улице Кирова.

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