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Врача из Петербурга осудили за изнасилования несовершеннолетних пациенток

Новости. Криминал
23:30, 09 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Анестезиолога-реаниматолога из петербургской клиники, обвиняемого в насилии над пациентками, приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Армена Оганесяна задержали в декабре 2018 года, пишет издание "РИА Новости".

По данным следствия, он насиловал пациенток, которые находились в беспомощном состоянии после операций под общим наркозом. Первоначально сообщалось о трех девушках, среди которых были и несовершеннолетние, а всего Оганесяну вменили шесть эпизодов по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Вину он не признал.

Суд также лишил Оганесяна права заниматься врачебной деятельностью в течение шести лет. Кроме того, по гражданскому иску он должен будет выплатить 70 тысяч рублей.

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