Врача из Петербурга осудили за изнасилования несовершеннолетних пациенток

Анестезиолога-реаниматолога из петербургской клиники, обвиняемого в насилии над пациентками, приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Армена Оганесяна задержали в декабре 2018 года, пишет издание "РИА Новости".



По данным следствия, он насиловал пациенток, которые находились в беспомощном состоянии после операций под общим наркозом. Первоначально сообщалось о трех девушках, среди которых были и несовершеннолетние, а всего Оганесяну вменили шесть эпизодов по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Вину он не признал.



Суд также лишил Оганесяна права заниматься врачебной деятельностью в течение шести лет. Кроме того, по гражданскому иску он должен будет выплатить 70 тысяч рублей.