Врачам на селе помогут с жильем, чтобы решить кадровую проблему в районах Карелии

Обеспечение специалистов качественным жильем поможет решить кадровую проблему в здравоохранении, заявил спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.

Отсутствие нормальных условий для проживания сегодня стало камнем преткновения в решении кадровых проблем на селе.

По словам Шандаловича, одна из главных причин этой проблемы – отсутствие нормального жилья для специалистов.

"Можно купить самое лучшее оборудование, построить самые лучшие больницы, но если там не будет специалистов, то и работать ничего не будет. И если сегодня по уровню заработной платы у медицинских работников неплохие позиции, то что касается жилья – эта проблема решается достаточно сложно", - пояснил спикер карельского парламента.

Шандалович добавил, что депутаты много лет обсуждали эту проблему, но ее никак не удавалось решить. Но в настоящее время Заксобрание вместе с правительством республики работает, чтобы выделить из республиканского бюджета средств на приобретение жилья для медицинских работников.

"Так, в ближайшее время будут внесены изменения в бюджет Карелии на 2018 год, в котором на эти цели будут предусмотрены 53 млн рублей. Эту работу мы продолжим и в будущем году. Где-то нужен врач-анестезиолог, где-то педиатр, где-то нужны врачи-хирурги. Значит, нужно покупать квартиру и приглашать такого специалиста. Исходя из этого, министерство здравоохранения совместно с органами местного самоуправления будут принимать решение", - сказал Шандалович.

Он уточнил, что это будет служебное жилье с правом приватизации, но для этого специалист должен будет отработать определенное количество лет.

"Сейчас мы решаем, какой это будет период. Считаю, что эти меры существенно изменят ситуацию с обеспечением жильем медицинского персонала, прежде всего, первичного звена – работников ФАПов, врачебных амбулаторий в районах республики, в небольших населенных пунктах", - рассказал спикер парламента.