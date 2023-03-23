Врачи борются за жизнь мужчины, обгоревшего на пустыре в Петрозаводске

В БСМП доставлен мужчина без определенного места жительства с сильными ожогами рук, ног, паха и ягодиц.

Как сообщили в МЧС Карелии, в минувший четверг, 23 марта, в 18.08 на телефон спасательной службы поступило сообщение из БСМП, что к ним с улицы Заводская, с пустыря, доставлен мужчина 1987 года рождения.

У пострадавшего диагностированы термический ожог обеих ног, паха, ягодиц и левой руки 2-3-4-й степени на площади 50%. Пациент находился в шоковом состоянии и был помещен в палату ИТАР (интенсивной терапии).

Как сообщили в Минздраве Карелии «Столице на Онего», на данный момент мужчина находится в тяжелом состоянии, он подключен к аппарату ИВЛ, врачи борются за его жизнь.

По информации МЧС Карелии, ожоги госпитализированный получил в районе 16.00 в результате неосторожного обращения с огнем.