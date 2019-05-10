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Новости. Общество
13:30, 10 Мая 2019
фото: Илья Питалев / РИА Новости

Врачи определили причину смерти Доренко

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Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стало нарушение функций сердца. Выяснить это удалось после вскрытия, пишет РБК.

Прошедшей ночью врачи провели вскрытие тела погибшего журналиста Сергея Доренко. Об этом сообщили РБК два источника в бюро судебномедицинской экспертизы.

Вскрытие прошло в морге при Троекуровском кладбище. У Доренко обнаружили гемотампонаду — скопление жидкости, препятствующее функционированию сердца.

Журналист Сергей Доренко умер накануне, 9 мая, в возрасте 59 лет. Вечером он ехал на мотоцикле по Николоямской улице в Москве и внезапно упал. Прибывшим врачам не удалось его спасти. Как стало известно по предварительным данным, ему стало плохо с сердцем, после чего Доренко потерял управление, сообщает РБК.

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. В 1991 году он пришел на телевидение. В течение нескольких лет он работал на "Первом канале" "Останкино", в программе "Вести", на CNN. С 1999 по 2000 год он вел программу "Время" на ОРТ, а потом занялся авторской программой. С 2008 по 2013 год он был главным редактором радиостанции "Русская служба новостей", с 2014 — радиостанции "Говорит Москва".

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