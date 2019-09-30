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Новости. Общество
21:05, 30 Сентября 2019
фото: © AP Photo/Mark Lennihan

Врачи призвали ограничить рекламу сладкого

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Россияне за последние годы стали потреблять больше сахара, что ведет к увеличению количества людей с ожирением.

Поэтому следует ограничить рекламу сладкого, считают опрошенные эксперты, пишет издание "РИА Новости". 

"Нас очень волнует, что за последние годы россияне стали больше потреблять сахара. Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий", – рассказал главный внештатный специалист диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Он отметил, что избыточное потребление сахара повышает риск развития сахарного диабета и ожирения, поэтому чем меньше человек ест сахара, тем лучше. При этом сахар может быть полезен для людей, которые тратят много энергии. В этом случае он превращается в глюкозу и усваивается, подчеркнул Тутельян.

В свою очередь, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк добавил, что россияне потребляют сахара больше, чем установлено нормами Всемирной организации здравоохранения. Однако полностью отказываться от сахара не следует, потому что еда, помимо своей основной функции, должна приносить еще и эмоциональное удовольствие, но во всем нужно следовать разумному подходу и не переедать, уточнил Никитюк.
 
Эксперты отметили, что существенной разницы между белым и коричневым сахаром нет, любой сахар вреден, если его есть слишком много. Однако если человек очень любит сладкое, можно заменить сахар подсластителями или сахарозаменителем, а вот мед не поможет снизить калорийность, уточнили врачи.

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