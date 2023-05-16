Врачи противотуберкулезного диспансера: на севере Карелии дети недостаточно обследованы

Специалисты противотуберкулезного диспансера Карелии провели семинар для медперсонала Лоухской ЦРБ.

В Лоухском районе Карелии работали специалисты противотуберкулезного диспансера республики. Как сообщили на сайте Лоухской центральной районной больницы, речь шла о ситуации по заболеваемости и выявляемости туберкулёзом.

Присутствовали на встрече врач-фтизиатр Стельмах Екатерина Александровна и детский врач-фтизиатр Виролайнен Наталья Михайловна.

Специалисты диспансера отметили, что сейчас в районе наблюдается хороший показатель обследованных взрослых граждан (15% за 1 квартал), однако при этом детское население значительное отстаёт. Врачи уточнили, что важно уделить внимание родителям в рамках участившихся отказов при проведении туберкулинодиагностики.

Было предложено усилить взаимодействие между присутствующими организациями в рамках информирования о появлении в Лоухском районе неблагополучных семей, лиц без гражданства и определенного места жительства. Эти категории нередко являются источником для распространения туберкулёза.

Врачи смогли задать вопросы и получить ответы от специалистов по вопросам выполнения плановых объемов проведения флюорографических осмотров, раннего выявления заболевания, проведения противоэпидемических мероприятий.